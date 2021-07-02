В Брянске на 90-м году жизни скончался заслуженный ветеран Александр Мазилов

В Брянске на 90-м году жизни скончался заслуженный ветеран, подполковник медицинской службы в отставке Александр Мазилов. Произошло это в четверг, 1 июля. Печальную новость распространила пресс-служба горадминистрации.

В годы Великой Отечественной войны, с 1942 по 1945 год, юный Александр работал санитаром в военном госпитале. Победу встретил в Восточной Пруссии. Дальше последовала учеба в Ленинградской военно-медицинской академии. Впоследствии служил на различных должностях в медсанчастях и госпиталях в разных уголках страны.

В Брянске Александр Максимович прожил без малого 35 лет. Активно участвовал в ветеранском движении, а также в патриотическом воспитании молодого поколения.

«Светлый образ военного врача, гражданина и патриота навсегда останется в нашей памяти» - говорится в опубликованном некрологе.

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