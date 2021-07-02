Брянцев предупредили о дожде с градом и порывистом ветре в субботу

В предстоящие сутки – субботу, 3 июля – в Брянской области испортится погода. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом, порывистый ветер. Это может спровоцировать множество ЧС, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу, 3-го числа будет переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди – местами с грозами, а в отдельных районах даже с градом.

Ветер будет дуть восточный. Его скорость днем составит 6-11 метров в секунду. При грозе он усилится – ориентировочно, до 15-17 метров в секунду.

Ожидаемая температура воздуха ночью – 14-19 градусов тепла, днем – 22-27 градусов.

В результате непогоды в Брянской области возможны нарушения в работе электроснабжения, ДТП и пробки на дорогах, обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев, неблагоприятные воздействия на сельхозкультуры.

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