В Брянской области вернули дезинфекцию подъездов из-за ковида

Подъезды и придомовые территории будут обрабатывать представители управляющих компаний. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области вновь будут тщательно дезинфицировать подъезды многоквартирных домов. Решение об этом приняла главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова. Новые ковид-правила вступили в силу 2 июля.

Подъезды и придомовые территории будут обрабатывать представители управляющих компаний.

Практику повышенной дезинфекции в многоэтажках ввели весной прошлого года – на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Санитарную обработку проводили в холлах, тамбурах, коридорах, на лестничных площадках и в лифтах. Для этого использовали составы, которые убивают вирус на различных поверхностях.

Напомним, также со 2 июля ограничили число посетителей в учреждениях культуры. Разрешенная наполняемость – 30 процентов.

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