За сутки в Брянской области от коронавируса привились 4000 человек

Больше четырех тысяч человек сделали прививку от коронавирусной инфекции в Брянской области за последние сутки. Общее число привитых на 2 июня составило 193588. Такие цифры опубликовал оперативный штаб.

За последние сутки уколы в Брянской области сделали 4037 человек. А еще днем ранее – аж 9213.

Напомним, новую партию вакцины завезли в регион 1 июля. Ее объем – больше 40 тысяч доз. Препарат распределили по поликлиникам и мобильным пунктам вакцинации.

Возросший спрос на "Спутник V" связан с введением обязательной вакцинации отдельных категорий населения. В основном это те, кто встречается и общается с большим количеством людей.

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