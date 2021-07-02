В Брянской области от коронавируса умерли 13 человек за сутки

От коронавируса в Брянской области скончались 13 человек за сутки. Общее число жертв ковида достигло 533. Такие данные обнародовал региональный оперативный штаб утром в пяницу, 2 июля.

В последние сутки диагноз «Ковид-19» поставили 321 брянцу. При этом 208 жителей региона поправились. Их повторные тесты на инфекцию – отрицательные.

Сейчас Брянская область находится на 36-м месте в России по суммарному числу заболевших. Суточный прирост заболеваемости – 0,7 процента. А процент смертности в регионе – 1,19. Для сравнения: в соседней Орловской области от ковида умер 751 человек, в Калужской – 378, в Смоленской – 1125. Это 2 процента, 1,01 процента и 3,21 процента соответственно.

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