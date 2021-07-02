В Брянске зафиксировали 321 новый случай ковида

Еще 321 житель Брянской области заболел коронавирусом. Этим людям опасный диагноз подтвердили накануне – сообщает региональный оперативный штаб утром в пятницу, 2 июля.

Всех заболевших с начала пандемии на Брянщине теперь 45129.

За сутки зафиксировали 208 выздоровлений от «Ковид-19». А общее число пациентов, которые победили инфекцию, достигло 42468. Это 94,1 процента от общего числа ковид-положительных.

В последние 24 часа подтвердили 13 новых смертей от коронавируса. А в лабораториях выполнили 2666 ПЦР-тестов. Как, кстати, и днем ранее.

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