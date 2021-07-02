В Брянске подделали подписи при смене управляющей компании

В Брянске завели уголовное дело по факту подделки подписей при смене управляющей компании. Этому предшествовала прокурорская проверка, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

На нарушение закона указали жильцы многоэтажки по улице Куйбышева в Бежице. В коллективной жалобе те указали, что в их доме с нарушением закона сменилась управляющая компания. Прокуратура проверила эту информацию. И она подтвердилась.

Оказалось, что в 118-м доме действительно не так давно сменили управляющую компанию. Так, на смену ООО «УК «Параметры качества» пришло ООО «ТЕПЛОМАКС32». Согласно документам, инциденту предшествовало собрание собственников. Однако в реальности такого не было. А подписи жильцов - подделали.

- Уголовное дело возбудили по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования», - уточнили в надзорном ведомстве.

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