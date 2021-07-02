В Клинцах водитель иномарки покалечил мотоциклиста в ДТП

Фото: УГИБДД по Брянской области.

27-летний мотоциклист пострадал в дорожно-транспортном происшествии в брянском городе Клинцы в четверг, 1 июля. Его сбила иномарка, сообщают в УГИБДД по региону.

ДТП произошло около 21.40 на улице Ворошилова. Столкнулись автомобиль «Ниссан Альмера» и мотоцикл« Хонда».

По предварительной информации, иномаркой рулил 51-летний мужчина. Тот ехал со стороны улицы Мира. И не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему со стороны улицы Союзной в направлении улицы Рябка.

- Водитель мотоцикла с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника госпитализирован, - добавляют в Госавтоинспекции.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за четверг, 1-е.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».