2 июля ограничат движение по улице Горького в Брянске

Только одна полоса будет функционировать на улице Горького в Советском районе Брянска в пятницу, 2 июля. Это связано с капитальным ремонтом дороги, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Ограничения ожидают участок от проспекта Ленина до улицы Советской. Работы проведут с 12.00 до 20.00. Подрядчик будет укладывать нижний выравнивающий слой асфальта по нечетной стороне.

Напомним, в 2021-м в Брянске капремонт выполняют на участке от проспекта Ленина до Трудовой. Его протяженность – 0,9 километра. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

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