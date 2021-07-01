В реке Ипуть в брянском Новозыбкове едва не утонул подросток

Днем 30 июня в Новозыбкове в реке Ипуть едва не утонул 15-летний подросток. Ему на помощь пришли матросы-спасатели. Информацию о ЧП разместили на сайте местной городской администрации.

Помощь тонущему подростку оказали Виктор Тютюнников и Сергей Кожемяко, которые дежурили на пляже в Перевозе.

– Компания ребят из пяти человек приехала на пляж на велосипедах, без сопровождения взрослых, – рассказывает Виктор Тютюнников. – Четверо из них купались возле берега на детском пляже, а один отдалился за поворот. Неожиданно мы услышали крики о помощи. Ребенка мы вытащили из воды с помощью спасательного круга.

Мальчик был в сознании, но наглотался воды. Ему незамедлительно оказали первую помощь.

Кстати, на данный момент в третьем по величине городе Брянской области нет официально открытых пляжей. Тем не менее, в местах массового купания организованы спасательные пункты. Их главная цель – не допустить гибель детей на водоемах.

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