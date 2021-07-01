На автотранспортном предприятии в брянской Унече задолжали 2,9 млн рублей зарплат

Долг по зарплате в 2,9 миллионов рублей образовался на автотранспортном предприятии в брянском городе Унеча. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, с работниками ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие» не расплачивались с января по настоящее время. В общей сложности без зарплат и компенсации за неиспользованный отпуск остались 70 человек.

- Преступление выявили работники прокуратуры региона в ходе осуществления надзорной деятельности, - уточняют в Следственном комитете.

Максимальная санкция статьи «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» составляет три года колонии.

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