Брянцам предложили скорректировать расписание муниципальных автобусов

В городском отделе по транспорту уже подготовили проект нового расписания автобусов №37 и 31. Фото: Анна ЛЕВКИНА

С 16 июля в Брянске прекратят работу сразу четыре коммерческих маршрута - №10, 28, 38 и 47. А потому горожанам предложили скорректировать расписание альтернативного вида транспорта – автобусов.

Решение по отмене ряда маршруток принимали еще в начале года. По планам властей, коммерческие маршруты смогут заменить муниципальные. Это автобусы №37, 31, 11 и 5, а также троллейбус №14.

В городском отделе по транспорту уже подготовили проект нового расписания автобусов №37 и 31. В нем в два раза сократили в часы пик интервалы движения. Последние рейсы запланировали на 23.00 с завершением работы после полуночи.

В ближайшее время появятся проекты расписания автобусов №5 и №11.

Предложения принимают по e-mail: transport@bga32.ru и телефону: 8 (4832) 74-09-76.

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