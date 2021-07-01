В Брянском районе грузовик насмерть сбил лося и опрокинулся. Подробности инцидента корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла около десяти часов вечера. 44-летний водитель автомобиля «КамАЗ» двигался в сторону Дятькова. На 46-м километре автодороги «Обход города Брянск» ему повстречался лось. Избежать столкновения не удалось.

– В итоге грузовой автомобиль опрокинулся, – говорят в Госавтоинспекции. – В ДТП нет человеческих жертв и пострадавших. А вот животное, к сожалению, погибло.

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