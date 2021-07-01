В Брянской области больше 40 тысяч доз вакцины 1 июля поступили в поликлиники

В Брянской области в четверг, 1 июля, в поликлиники и больницы развезли больше 40 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Накануне брянцы столкнулись с нехваткой вакцин. Перед прививочными кабинетами и пунктами вакцинации все чаще замечают очереди. В регионе с 26 июня ввели обязательную вакцинацию работников некоторых сфер деятельности, которые встречаются и общаются с большим числом людей.

За прошлый день, по данным оперативного штаба, прививку получили 9 тысяч 213 человек. А общее число привившихся от коронавируса в регионе на 1 июля составляет 189 тысяч 551 человек.

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