В Брянской области ковид выявили у 320 жителей за сутки

320 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Брянской области. Всех заболевших в регионе теперь больше 44,8 тысяч. Такие цифры озвучили в оперативном штабе утром в четверг, 1 июля.

Точное число заболевших на отчетную дату – 44808. Выздоровевших – 42260. Это 94,3 процента от общего числа инфицированных. Непосредственно накануне опасный диагноз сняли 193 пациентам.

За сутки от инфекции умерли 13 человек.

В регионе продолжают тестировать на «Ковид-19». Суммарное число проведенных исследований – 613643.

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