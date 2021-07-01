От коронавируса за сутки в Брянской области умерли 13 человек

Еще 13 жителей Брянской области с подтвержденным коронавирусом умерли. Их смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в четверг, 1 июля.

Всех жертв ковида теперь 520.

За сутки выявили 320 новых случаев заболевания. Одновременно с этим 193 пациента поправились: их повторные тесты на ковид – отрицательные.

За сутки в брянских лабораториях провели 2666 ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции.

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