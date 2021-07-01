В Брянске с 16 июля отменят маршрутки №10, 28, 38 и 47

В Брянске с 16 июля отменят популярные маршрутные такси №10, 28, 38 и 47 . Решение приняли еще в начале этого года. По планам властей, коммерческие маршруты смогут заменить муниципальные автобусы.

- В настоящее время формируется новое расписание движения по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам №37 «Фосфоритный завод - Телецентр», в рамках которого планируется увеличить максимальное количество транспортных средств на маршруте, продлить режим работы автобусов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Информация о планируемых изменениях будет опубликована в ближайшее время.

Маршрутка №69 будет ходить с 16 июля до ТРЦ "Аэропарк". Раньше ее конечная была в пятом микрорайоне. Планируется, что она частично заменит маршрутное такси №28.

Власти обещают пустить больше транспорта на других муниципальных маршрутах. А также продлить их работу до полуночи.

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