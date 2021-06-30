На Фокина в Брянске устраняют 12-метровый провал

Дорожники отсыпают грунтом размытый откос оврага. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянске приступили к устранению провала, который образовался на улице Фокина в Советском районе в результате мощных ливней. Об этом сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Дорожники отсыпают грунтом размытый откос оврага. Так, только за один день – вторник, 29 июня – на участок завезли 20 самосвалов земли. Примерно столько же отсыпят и в текущие сутки. После укрепления склона оврага рабочие вернут на место прочищенную трубу, а также установят дополнительную систему водоотведения.

Напомним, ЧП произошло в окрестностях дома №95 по Фокина. В результате ливня произошел обвал грунта и участка проходящего по краю оврага. По предварительным подсчетам, его глубина составила порядка 12 метров. На участке имелась водоотводная труба, но она не справилась с мощным дождевым потоком, который шел с дороги по улице Фокина. К тому же к нему присоединился поток воды, идущий со двора и парковки жилой высотки.

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