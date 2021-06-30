Руководитель учебного заведения в брянских Клинцах похитил 80 тысяч рублей

Руководителя одного из учебных заведений брянского города Клинцы заподозрили в мошенничестве. Речь идет о хищении 80 тысяч рублей. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Преступление выявили полицейские, проводя оперативные мероприятия.

Оказалось, что при проведении отделочно-строительных работ в учреждении подозреваемый заключил несколько фиктивных договоров. И в итоге присвоил часть выделенных денег – 80 тысяч рублей.

– На основе собранных материалов следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», – уточняют в УМВД. – Ее максимальная санкция составляет шесть лет колонии.

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