На Емлютина в Брянске иномарка сбила 11-летнюю девочку

11-летняя девочка получила травму в ДТП в Советском районе Брянска во вторник, 29 июня. Ее, перебегающую дорогу, сбила «Тойота», сообщают в УГИБДД по региону.

Случай произошел около полудня на улице Емлютина.

По предварительной информации, «Тойотой Рав4» рулил 56-летний водитель. Тот ехал со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Октябрьской. А девочка выбежала на проезжую часть вне установленного места – из-за машины, стоявшей на «красный» во встречном направлении. Причем в непосредственной близости расположен регулируемый пешеходный переход.

– В ДТП девочка-пешеход сломала руку, – уточняют в Госавтоинспекции. – Медики отпустили домой, назначив лечение.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки на брянских дорогах зарегистрировали три ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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