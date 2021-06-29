Пара брянских акробатов победила на чемпионате мира

Брянская пара Алина Василевская и Артемий Петровский победила на 17-м чемпионате мира по спортивной акробатике в Женеве. Ребята занимаются в спортивном комбинате «Десна». Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Брянцы отличились в своей возрастной категории среди смешанных пар. Тренирует их Ольга Стручкова.

11-е первенство и 17-й чемпионат мира по спортивной акробатике стартовали в Швейцарии 21 июня, а завершатся 4 июля. На ковре женевского спортцентра в общей сложности выступит около тысячи участников. Они представляют четыре десятка стран.

Самые большие спортивные делегации – у России, Израиля, Португалии и Великобритании. Соревнования по акробатической гимнастике на ЧМ включают пять категорий: мужские пары, женские пары, смешанные пары, женские трио и мужские группы, а также командные соревнования.

Всего в Женеве разыграют 18 комплектов медалей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».