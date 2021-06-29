За призывы к экстремизму брянца приговорили к двум годам условно

К двум годам лишения свободы условно приговорил суд 26-летнего жителя Брянска, который призывал к экстремизму в соцсетях. Приговор по делу вынес Советский районный суд. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Молодого человека признали виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет».

Доказали, что 27 апреля прошлого года брянец разместил в одной из соцсетей комментарий. Тот содержал призывы к совершению преступлений по мотивам религиозной ненависти или вражды.

В итоге фигуранту уголовного дела вынесли вышеуказанное наказание. Также его лишили права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

- Расследование по делу проводилось СО УФСБ России по Брянской области, - подчеркивают в надзорном ведомстве.

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