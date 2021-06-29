В Брянске в суд уходит уголовное дело о коммерческом подкупе в 32 млн рублей

В Брянске передают в суд уголовное дело о коммерческом подкупе на 32 миллиона рублей. За содеянное готовится ответить руководитель отдела закупок ООО «БрянскАгрострой», сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

Расследование уголовного дела завершено. Брянца обвиняют в совершении нескольких фактов коммерческого подкупа в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2017 по сентябрь 2020 года не один раз получал от директоров частных фирм деньги за содействие в реализации договоров. Например, деньги перечисляли за направление заявок о поставке дорожных плит и строительных материалов, а также за организацию своевременной оплаты разговоров.

- В частности, деньги перечислялись за направление заявок о поставке дорожных плит и строительных материалов, а также за содействие в организации своевременной и полной оплаты товаров, - уточняют в Следственном комитете. - Деньги обвиняемый получал на банковскую карту супруги.

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