30 июня в Брянской области прогнозируют дожди и порывистый ветер

Порывистый ветер и дожди прогнозируют в Брянской области в предстоящую среду, 30 июня. Непогода может спровоцировать множество ЧС, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

30-го числа в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем – кратковременные с грозами. Ветер будет дуть западный. Его скорость ночью составит 4-9 метров в секунду, днем – 7-12. При грозе скорость ветра может достигать 15-18 метров секунду.

В результате таких погодных условий велики риски сбоев в работе электроснабжения, ДТП и пробок на дорогах, обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев, травмирование населения.

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