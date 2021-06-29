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Происшествия29 июня 2021 13:06

В Рогнединском районе отец в ссоре застрелил сына

Предполагаемого убийцу задержали
Анна ЛЕВКИНА
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На брянца завели уголовное дело по статье «Убийство».

На брянца завели уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Рогнединском районе 56-летний мужчина в ссоре застрелил собственного сына. Предполагаемого преступника задержали, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

На брянца завели уголовное дело по статье «Убийство». Ее максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.

Случай произошел поздно вечером 25 июня в селе Тюнино.

Следствие полагает, что подозреваемый в момент убийства находился у своего дома. Выстрелу предшествовала ссора.

- Мужчина взял в доме ружье, вышел на улицу и выстрелил в сына, - говорят в Следственном комитете. - От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

Фигуранту уголовного дела уже предъявили обвинение и избрали меру пересечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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