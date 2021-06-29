В Рогнединском районе отец в ссоре застрелил сына

На брянца завели уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Рогнединском районе 56-летний мужчина в ссоре застрелил собственного сына. Предполагаемого преступника задержали, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
На брянца завели уголовное дело по статье «Убийство». Ее максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.
Случай произошел поздно вечером 25 июня в селе Тюнино.
Следствие полагает, что подозреваемый в момент убийства находился у своего дома. Выстрелу предшествовала ссора.
- Мужчина взял в доме ружье, вышел на улицу и выстрелил в сына, - говорят в Следственном комитете. - От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.
Фигуранту уголовного дела уже предъявили обвинение и избрали меру пересечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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