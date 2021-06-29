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Происшествия29 июня 2021 12:48

За неделю на брянских дорогах поймали 68 пьяных автомобилистов

12 человек попались на грубом нарушении ПДД повторно
Анна ЛЕВКИНА
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68 фактов пьяной езды зафиксировали в Брянской области в минувшую неделю – 21-27 июня. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

35 раз автомобилисты признали свою трезвость, остальные – отказались проходить медицинское освидетельствование. В 12 случаях водителей уличались в пьяной езде повторно. Потому на них завели уголовные дела.

В отчетный период в регионе выявляли и пьяных пешеходов. Таковых удаляли с проезжей части 45 раз.

Не обошлось и без протоколов на водителей, которые перевозили детей без специальных кресел. Всего автоинспекторы составили 64 соответствующих материалов.

Также за неделю в Брянской области зарегистрировали 139 ДТП-«железок». То есть без пострадавших, но с материальным ущербом.

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