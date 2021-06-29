В Брянской области прививку от ковида сделали 179507 человек

В Брянской области вакцинируют от ковида в 33 медицинских организациях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Брянской области привились от коронавирусной инфекции больше 179 тысяч жителей. Такие данные утром во вторник, 29 июня, обнародовал оперативный штаб.

Точное число привитых составляет 179507.

– Прививочная кампания в регионе продолжается, – отмечают в оперативном штабе.

В Брянской области вакцинируют от ковида в 33 медицинских организациях. Две из них – частные. Также в регионе функционирует 12 мобильных пунктов.

Напомним, 26 июня главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова подписала постановление об обязательной вакцинации населения. Оно касается отдельных категорий граждан. Подробности – в предыдущем материале «КП».

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