В брянском Климово пьяный мопедист сломал череп в ДТП

В понедельник, 28 июня, в брянском поселке Климово в ДТП угодил пьяный мопедист. С тяжелейшими травмами головы пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около полуночи на улице Садовой.

По предварительной информации, 42-летний мужчина управлял мопедом, не имея водительских прав. Он двигался со стороны улицы Некрасова в сторону улицы Брянской. Не справившись с управлением, мопедист выехал на обочину и опрокинулся.

- У пострадавшего медики диагностировали «открытую черепно-мозговую травму, перелом костей основания черепа, рваную рану ушной раковины, сотрясение головного мозга», - уточняют в ГИБДД.

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за сутки - понедельник, 28-е.

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