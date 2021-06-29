В брянском Климово пьяный мопедист сломал череп в ДТП

В понедельник, 28 июня, в брянском поселке Климово в ДТП угодил пьяный мопедист. С тяжелейшими травмами головы пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла около полуночи на улице Садовой.
По предварительной информации, 42-летний мужчина управлял мопедом, не имея водительских прав. Он двигался со стороны улицы Некрасова в сторону улицы Брянской. Не справившись с управлением, мопедист выехал на обочину и опрокинулся.
- У пострадавшего медики диагностировали «открытую черепно-мозговую травму, перелом костей основания черепа, рваную рану ушной раковины, сотрясение головного мозга», - уточняют в ГИБДД.
Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.
По факту происшествия полицейские проводят проверку.
Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за сутки - понедельник, 28-е.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».