В Брянской области от коронавируса за сутки умерли 15 человек. Всего опасная инфекция унесла 496 жизней, сообщают в региональном оперативном штабе во вторник, 29 июня.

За 24 часа ковид обнаружили у 318 человек. Справились с заболеванием 107 жителей. За сутки медики не выполнили ни одного ПЦР-теста на обнаружение коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 44164 человека, заболевших коронавирусом. Среди них 68 иногородних. Выздоровели 41927 жителей. В медицинских лабораториях провели 608989 исследований на инфекцию.

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