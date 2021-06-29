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Общество29 июня 2021 11:22

В Брянской области от коронавируса за сутки умерли 15 человек

Всего опасная инфекция унесла жизни 496 пациентов
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области от коронавируса за сутки умерли 15 человек. Всего опасная инфекция унесла 496 жизней, сообщают в региональном оперативном штабе во вторник, 29 июня.

За 24 часа ковид обнаружили у 318 человек. Справились с заболеванием 107 жителей. За сутки медики не выполнили ни одного ПЦР-теста на обнаружение коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 44164 человека, заболевших коронавирусом. Среди них 68 иногородних. Выздоровели 41927 жителей. В медицинских лабораториях провели 608989 исследований на инфекцию.

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