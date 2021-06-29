Коронавирус выявили еще у 318 жителей Брянской области

В Брянской области за сутки диагноз «Ковид-19» диагностировали 318 жителям. Это новый рекорд суточного прироста заболеваемости. Об этом утром во вторник, 29 июня, сообщил региональный оперативный штаб.

Всех заболевших в Брянской области теперь больше 44 тысяч – 44164.

В последние 24 часа диагноз сняли 107 пациентам. Их повторные тесты на инфекцию отрицательные. Всех победивших коронавирус в регионе теперь 41927. Это 94,9 процента от общего числа.

В отчетный период зафиксировали 15 новых смертей от ковида.

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