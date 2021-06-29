Брянские полицейские задержали двух приезжих с пачкой фальшивых пятитысячных

В Брянской области задержали двух приезжих из Тульской области, которые намеревались сбыть фальшивые пятитысячные купюры. Одной банкнотой злоумышленницы успели расплатиться в продуктовом магазине. Об этом утром во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, женщины целенаправленно приехали в Брянскую область для сбыта поддельных денег. Для этого они объезжали населенные пункты, заходили в аптеки и продуктовые магазины. Как правило, сумма покупки не превышала одной тысячи рублей.

Всего полицейские изъяли у задержанных 29 поддельных купюр номиналов 5000 рублей.

Уголовное дело завели по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Ее максимальная санкция составляет восемь лет колонии.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность женщин к серии сбытов поддельных денежных купюр, совершенных на территории региона, - добавили в надзорном ведомстве.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».