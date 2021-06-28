Брянцев предупредили о непогоде во вторник

Жителей Брянской области предупредили о непогоде в предстоящий вторник, 29 июня. Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются дожди, порывистый ветер и даже град.

29 июня на территории Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди, днем – кратковременные. Местами возможны грозы.

Ветер будет дуть западный. Днем – со скоростью 8-13 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

– В результате таких погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС, – говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. – Они связаны с нарушением в работе электроснабжения, ДТП и пробками на дорогах, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев, повреждением кровли зданий и прочим.

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