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Происшествия28 июня 2021 13:47

Попавшимся на сбыте героина в Клинцах москвичам грозит по 20 лет колонии

Пара разложила по тайникам больше ста доз наркотика
Анна ЛЕВКИНА
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До 20 лет лишения свободы грозит двум москвичам, которые попались на сбыте героина в брянском городе Клинцы. Суммарно они разложили по тайникам больше ста доз наркотика, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

В Клинцах суда ожидают мужчина и женщина. Им по 32 года. Оба – жители столицы. Паре инкриминируют крупное покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

По версии следствия, обвиняемые приехали в Клинцы, где разместили по тайникам героин. Координаты закладок они отправили заказчикам через интернет-мессенджеры.

- Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов, - уточняют в надзорном ведомстве. - Из незаконного оборота они изъяли порядка 95 граммов наркотического средства, расфасованного в пакеты.

По существу уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд.

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