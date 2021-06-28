В брянском ТРЦ «Аэропарк» выстроилась очередь за вакциной от коронавируса

Очередь на вакцинацию от коронавируса заметили в ТРЦ «Аэропарк» в Брянске, где с середины апреля функционирует мобильный пункт первой городской поликлиники.

27 июня у кабинета скопилось несколько десятков человек, сообщают очевидцы.

Спрос на вакцину от ковид-19 вырос в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Напомним, ежедневно инфекцию диагностируют 200-300 жителям. Причем последние четыре дня фиксируют рекорды заболеваемости – 213, 236, 277 и 303 новых случая соответственно. Также к вакцинации население подталкивает постановление главного санитарного врача региона, согласно которому прививка – обязательная для отдельных категорий брянцев.

На 27 июня, по данным оперштаба, в Брянской области насчитывалось порядка 175 тысяч привитых от коронавирусной инфекции.

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