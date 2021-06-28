В Брянской области от коронавируса умерли 12 человек за сутки

Еще 12 человек умерли от коронавируса в Брянской области за сутки. Смерти от опасной инфекции подтвердили накануне, сообщает региональный оперативный штаб утром в понедельник, 28 июня.

Общее число скончавшихся достигло 481.

За сутки ковид-19 диагностировали рекордному числу брянцев - 303. Одновременно с этим 141 пациент выздоровел. Их повторные тесты на инфекцию - отрицательные.

Сейчас Брянская область занимает 36 место в России по суммарному числу инфицированных. Суточный прирост заболеваемости составил 0,7 процента. А процент смертности в регионе - 1,1. Для сравнения: в соседней Орловской области от ковида умерли 737 человек, в Калужской - 371. В процентном соотношении это два и один процент соответственно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».