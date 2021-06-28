В Брянской области коронавирус диагностировали еще 303 жителям

303 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Брянской области за последние сутки. Такие данные утром в понедельник, 28 июня, обнародовал региональный оперштаб.
Общее число заболевших составило 43846.
Новый суточный прирост - рекордный для Брянской области за всю пандемию. Причем максимальные показатели фиксируют здесь четвертый день подряд – 213, 236 и 277 соответственно.
На отчетную дату в регионе выздоровели 41820 человек. Непосредственно накануне опасный диагноз сняли 141 брянцу.
За сутки зафиксировали 12 новых смертей от ковида. ПЦР-тесты взяли у 672 пациентов.
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