Провал на размытой дороге в Навлинском районе поглотил автомобиль

Описание фото: vk.com, «Типичная Навля».

В Навлинском районе Брянской области из-за ливневого дождя вечером 27 июня обрушилась дорога. В провале оказался легковой автомобиль. О ЧП сообщают в соцсетях очевидцы.

«Последствия вчерашней грозы. Будьте аккуратнее, дорога в сторону Пролысово», - написал брянец.

Автор проиллюстрировал пост фотографиями. Видно, что на трассе образовался внушительных размеров провал. И он буквально поглотил легковушку.

В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. А сам провал произошел на дороге местного значения между селом Пролысово и деревней Алешенка.

Напомним, 27 июня через Брянскую область вновь прошел грозовой фронт. В результате этого в регионе прошли ливневые дожди с грозами и градом. Также дул сильный порывистый ветер. Его скорость достигала аж 20 метров в секунду. Стихия спровоцировала множество ЧС, в том числе падение десятков деревьев, обрывы линий передач.

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