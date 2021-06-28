Ехавшим с Орлика брянцам пришлось очищать дорогу от упавших деревьев

В настоящей ловушке оказались автомобилисты, выезжающие с территории озера Орлдик-5 в Брянске вечером 27 июня. Дорогу им перегородили упавшие во время урагана деревья. В итоге сами же водители расчистили себе путь, сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Пока ехали, на дороге было около пяти поваленных деревьев. С нашей стороны мы убрали два завала. Самое большое дерево решили не трогать и поехали в объезд - по грунтовке, но там оказалась огромная лужа. Благо местные жители подсказали другую дорогу, и мы смогли выбраться из этого ада», - пишет в соцсетях пользователь Артем.

Автор поста уточнил, что в расчистке дороги по улице Делегатской в Бордовичах участвовали несколько молодых людей и мужчин. И поблагодарил всех за содействие.

«Это было очень сильно - все работали слаженно, все помогали друг другу!», - заключил брянец.

Напомним, вечером 27 июня Брянск вновь проходил грозовой фронт. Из-за этого в городе дул порывистый ветер, прошли ливневые дожди. В некоторых местах выпал град. Разгул стихии спровоцировал множество ЧП. Среди них - падения деревьев, столбов, повреждение автомобилей, стены жилого многоэтажного дома, обрывы линий электропередач.

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