В брянском Стародубе юный лихач покалечил подростка в ДТП

В брянском городе Стародуб в субботу, 26 июня, 21-летний водитель автомобиля «УАЗ» спровоцировал ДТП. В нем пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом рассказывают в УГИБДД по региону.

Авария произошла около семи часов утра на улице Фрунзе.

Молодой человек управлял автомобилем «УАЗ». Он ехал со стороны улицы Коваленко в направлении улицы Малеча. Не справившись с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в нежилое здание.

- 17-летнего пассажира автомобиля с множественными ушибленными ранами лица, левого уха, переломом лопатки медики отпустили домой, назначив лечение, - уточняют в Госавтоинспекции.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, в этот же день в Брянской области травмы получил еще один 17-летний. Тот управлял мотоциклом.

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