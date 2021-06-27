В Брянске 17-летний мотоциклист сломал ногу в ДТП

В Брянске в ДТП попал 17-летний мотоциклист. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, сообщают в УГИБДД по региону.

Авария произошла около 15.30 на улице Снежетьский вал.

По предварительной информации, 17-летний водитель кроссового мотоцикла «БСЕ» ехал со стороны Володарского района в сторону Фокинского. Не справившись с управлением, он допустил опрокидывание.

- Мотоциклиста госпитализировали с открытым переломом левого голеностопного сустава, - уточняют в Госавтоинспекции.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки - субботу, 26-го - в Брянской области зафиксировали четыре ДТП с пострадавшими. В них травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

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