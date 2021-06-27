Экс-депутат Брянской облдумы Алексей Кубарев попал в реанимацию с ковидом

Фото: vk.com, личная страница Алексея Кубарева.

Известный в Брянске строитель и экс-депутат облдумы Алексей Кубарев попал в реанимацию с коронавирусом. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

Состояние Алексея Валерьевича медики оценивают, как тяжелое.

Более подробной информации об инциденте пока нет. Коллеги Алексея Кубарева хранят молчание.

«Алексей и его семья очень хотят, чтобы журналисты оставили их в покое», - прокомментировал «КП» один из них.

СПРАВКА «КП»:

Алексей Кубарев родился в 1981 году. Он уроженец Погара. По образованию – юрист. В настоящее время возглавляет крупную строительную компанию. Параллельно экс-депутат облдумы занимается благотворительной деятельностью. К примеру, несколько лет назад он проспонсировал реконструкцию Набережной.

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