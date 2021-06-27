Установлен новый брянский ковид-рекорд по суточному приросту заболеваемости

В Брянской области установили новый кононавирусный рекорд – 277 заболевших за сутки. Соответствующий прирост зафиксировали накануне, сообщает региональный оперативный штаб утром 27 июня.

Всех заболевших в Брянской области теперь 43543. Из них больше 95 процентов – 41679 – уже выздоровели. Непосредственно в минувшие 24 часа опасный диагноз сняли 174 брянцам.

За сутки умерли 10 человек. А на ковид протестировали 2502 жителя.

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