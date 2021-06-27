В Брянской области от коронавируса скончались еще 10 человек за сутки. Общее число умерших на 27 июня составляет 469 брянцев, сообщают в региональном оперативном штабе.

Напомним, день назад 11 человек умерли от инфекции. Еще днем ранее - 12 пациентов не смогли победить болезнь. Получается, за три дня ковид унес жизни 33 брянцев.

За сутки болезнь диагностировали у 277 человек. Это вновь рекордно много. Выздоровели за то же время 174 пациента. За 24 часа медики провели 2502 теста.

Общее число заболевших брянцев превысило 43тысячи человек и составило 43543. Из них справились с инфекцией 41679 пациентов. Всего в регионе выполнили больше 608 тысячи тестов.

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