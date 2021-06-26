В брянском Сельцо умерла заслуженный работник культуры России Людмила Железнова

В брянском городе Сельцо умерла заслуженный работник культуры России Людмила Железнова. Произошло это в пятницу, 25 июня, сообщает телеканал «Брянская губерния».

Людмиле Петровне было 67 лет. Всю свою жизнь она посвятила культуре – Брянской области и города Сельцо, в частности. В Сельцо она возглавляла отдел культуры местной горадминистрации.

Коллеги ценили Людмилу Железнову «за деловые качества, высокий профессионализм, целеустремленность, самоотверженное отношение к работе, стремление и умение оказать помощь молодым работникам».

Причина смерти культработника – не называется.

Кстати, для Сельцо нынешняя громкая кончина - как минимум, вторая за последние три дня. Так, 23 июня в городе умер 42-летний директор школы №1 Юрий Ивкин. Местные жители «КП-Брянск» рассказали, что педагог болел тяжелой формой коронавируса и последние две недели лежал в инфекционном госпитале. Его подключали к аппарату ИВЛ.

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