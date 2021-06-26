В Брянске на Красноармейской 17-летняя девушка угодила под ВАЗ

17-летняя девушка получила травму в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Красноармейской в Брянске в пятницу, 25 июня. Ее, переходящую дорогу вне установленного места, сбил ВАЗ.

Инцидент произошел около 11.20 в Советском районе.

Предварительная проверка установила, что девушка вышла из маршрутного такси и начала переходить дорогу вне «зебры». В итоге она попала под колеса автомобиля ВАЗ-21074, рулил которым 40-летний водитель. Автомобилист ехал со стороны улицы Пересвета в сторону Ромашина.

- Пострадавшую с диагнозом «ушиб правого бедра, гематома» медики отпустили на домашнее лечение, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

Всего за сутки в регионе произошло четыре ДТП, в которых калечились люди. Различные травмы получили четверо.

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