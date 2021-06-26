В Брянской области ковидом заболели рекордных 236 человек за сутки

В Брянской области коронавирусом заболели 236 человек за сутки. Это новый рекорд по суточному приросту заболеваемости. Об этом утром 26 июня сообщил региональный оперативный штаб.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 43266.

В минувшие 24 часа опасный диагноз сняли 135 жителям региона. Их повторные тесты на ковид – отрицательные. Всех победивших коронавирус теперь 41505. Это 95,9 процента.

В последние сутки в регионе подтвердили 11 новых смертей от коронавируса. Их суммарно теперь 459.

В брянских лабораториях выполнили еще 2161 ПЦР-тест на коронавирус.

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