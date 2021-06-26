От коронавируса привились больше 175 тысяч брянцев

От ковида вакцинируют в 33 медицинских организациях Брянской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области от коронавируса привились больше 175 тысяч человек. Актуальные статистические данные обнародовал региональный оперативный штаб.

Точное число привитых на 25 июня – 175545 человек.

Прививочная кампания в регионе продолжается.

Сейчас от ковида вакцинируют в 33 медицинских организациях. Среди них - две частных. В них развернуто 66 прививочных кабинетов.

Кроме того, вакцины от «Ковид-19» колют в 12 мобильных пунктах. Они расположены в: АО «Кремний ЭЛ», Брянской областной больнице №1, ФАПах Дятьковской, Навлинской, Жуковской ЦРБ, у ТЦ «Европа» в Фокинском районе Брянска, поликлинике УМВД, «Аэропарке», «БУМ сити», Брянском цирке, ЧУЗ «РЖД-Медицина» в Локомотивном депо Брянск-2. Полный перечень озвучили на последнем заседании оперативного штаба в облправительстве.

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