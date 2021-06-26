В брянских Белых Берегах ограничат движение на железнодорожном переезде

На железнодорожном переезде 114-го километра пк-1 станции «Белые Берега» ограничат движение автотранспорта в период с 30 июня по 1 июля. Это связано с ремонтными работами, сообщает «Брянск – Льговская дистанция пути».

Два дня потребуется на асфальтирование дорожного полотна.

Ограничения будут действовать в дневное время – с 09.00 до 17.00.

– Пропуск автотранспорта будет осуществляться ограниченно по одной полосе, – уточняют железнодорожники.

Водителям рекомендуют планировать свой маршрут заранее и использовать альтернативные пути проезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».