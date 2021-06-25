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Общество25 июня 2021 19:56

28 июня откроют две полосы на проспекте Московском в сторону второго Брянска

На участке вечерами образуются пробки
Марина АНТОНОВА
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В понедельник, 28 июня, обещают открыть две полосы по полукольцу на проспекте Московском в сторону второго Брянска. Дорожники выполняют примыкание к новой дороге. Из-за этого в течение недели на проспекте Московском для машин была открыта одна полоса вместо трех в одну сторону. До этого такое же работы шли в сторону Советского района.

Вечерами на участке от въезда в Фокинский район образовывались большие пробки. Однажды на единственной полосе даже случилась авария. Водитель легковушки сбил бетонный блок ограждения.