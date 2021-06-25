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Общество25 июня 2021 17:43

Для брянского аэропорта купят перронный автобус

Он необходим при отправке борта с дальней стоянки
Марина АНТОНОВА
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Для Международного аэропорта "Брянск" закупят перронный автобус. Об этом сообщили в неофициальной группе брянского аэропорта в соцсетях. Он необходим, чтобы подвозить пассажиров из аэровокзала на дальнюю стоянку.

Если рейсов из воздушной гавани вылетает мало, то пассажиры идут до самолета пешком. Но когда одновременно необходимо отправить несколько рейсов, пассажиров приходится возить к самолету. Сейчас для этого используют менее вместительные микроавтобусы, пишут в комментариях. Тем более пешком до борта нельзя двигаться из соображений безопасности.